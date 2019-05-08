Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в команде

Тренер “Зенита” также рассказал о своих чувствах после победы в чемпионате.
В Петербурге прошел брифинг перед матчем с ЦСКА. Правда о предстоящей игре говорили не так много, больше — о нынешнем состоянии команды, также эмоциональном. Об этом пишет “Петербургский дневник”.
Как сообщил Семак, сейчас команда находится в эмоциональном опустошении. Так что в оставшихся матчах чемпионата ставки сделаны на молодых игроков, включая Леона Мусаева, участвовавшего в брифинге.
Помимо этого, Семак прокомментировал победу в чемпионате. По словам тренера, победа -это короткий эпизод и команда радовалась всего два дня. Теперь впереди много работы.
На вопрос про Александра Кокорина тренер ответил, что хотел бы видеть его в составе.
Напомним, что предстоящий матч пройдет 12 мая. “Зенит” встретиться с ЦСКА на стадионе “Газпром Арена”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» открыл продажу билетов на последний матч в этом сезоне.