Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в команде

Тренер “Зенита” также рассказал о своих чувствах после победы в чемпионате.

В Петербурге прошел брифинг перед матчем с ЦСКА. Правда о предстоящей игре говорили не так много, больше — о нынешнем состоянии команды, также эмоциональном. Об этом пишет “Петербургский дневник”.

Как сообщил Семак, сейчас команда находится в эмоциональном опустошении. Так что в оставшихся матчах чемпионата ставки сделаны на молодых игроков, включая Леона Мусаева, участвовавшего в брифинге.

Помимо этого, Семак прокомментировал победу в чемпионате. По словам тренера, победа -это короткий эпизод и команда радовалась всего два дня. Теперь впереди много работы.

На вопрос про Александра Кокорина тренер ответил, что хотел бы видеть его в составе.

Напомним, что предстоящий матч пройдет 12 мая. “Зенит” встретиться с ЦСКА на стадионе “Газпром Арена”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» открыл продажу билетов на последний матч в этом сезоне.