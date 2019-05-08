«Зенит» открыл продажу билетов на последний матч в этом сезоне

Приобрести билеты можно на официальном сайте клуба и клиентском офисе на проспекте Добролюбова. Цены варьируются от 400 до 9 тысяч рублей.

Матч 30-го тура РПЛ против красноярского «Енисея» состоится на «Газпром Арене» 26 мая в 14:00.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19, тем самым гарантировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Пока можно с уверенностью сказать с кем из противников «сине-бело –голубые» точно не встретятся на групповой стадии турнира — чемпионами Испании («Барселона»), Франции («ПСЖ») и Италии («Ювентус»).

Отмечается, что если ЛЧ выиграет команда из ТОП-6 лиг мира, то в первой корзине может оказаться чемпион Португалии.