Стали известны противники ФК «Зенит» в Лиге Чемпионов

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ФК "Зенит" вышел в групповой этап ЛЧ. Фото: Рixabay

ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19, тем самым гарантировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Пока можно с уверенностью сказать с кем из противников «сине-бело –голубые» точно не встретятся на групповой стадии турнира — чемпионами Испании («Барселона»), Франции («ПСЖ») и Италии («Ювентус»).

Жеребьевка группового этапа пройдет 29 августа.

Отмечается, что если ЛЧ выиграет команда из ТОП-6 лиг мира, то в первой корзине может оказаться чемпион Португалии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что через несколько минут после победы «Зенита» в Северной столице зажгли Ростральные колонны, а сотни местных жителей выбежали на улицы города праздновать событие.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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