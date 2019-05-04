В Петербурге в честь победившего «Зенита» зажгли Ростральные колонны

Через пару минут после победы «Зенита» в Северной столице зажгли Ростральные колонны, а сотни местных жителей выбежали на улицы города праздновать событие.

Победа тульского «Арсенала» над «Локомотивом», дала «Зениту» досрочно оформить чемпионское звание первенства страны по футболу. В честь этого в городе на Неве заполыхали победным знаменем Ростральные колонны, к большой радости всех фанатов.

По всему городу слышны возгласы «Зенит – чемпион». Машины гудят, а по дороге в Пулково вообще образовался большой затор. Туда отправились самые пылки фанаты, чтобы встретить свою команду-победителя. Сине-бело-голубые возвращаются из Грозного, где сыграли с ФК «Ахмат» вничью.

Артем Дзюба самым первым из команды сообщил в соцсети о победе. На матч с «Ахматом» он, к сожалению, не попал из-за травмы. «Мы чемпионы!», – радостно сообщил нападающий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.