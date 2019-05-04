В Петербурге в честь победившего «Зенита» зажгли Ростральные колонны

Огни зажгли, как знамя победы. Фото: ФК
Огни зажгли, как знамя победы. Фото: ФК "Зенит" / Инстаграм

Через пару минут после победы «Зенита» в Северной столице зажгли Ростральные колонны, а сотни местных жителей выбежали на улицы города праздновать событие.

Победа тульского «Арсенала» над «Локомотивом», дала «Зениту» досрочно оформить чемпионское звание первенства страны по футболу. В честь этого в городе на Неве заполыхали победным знаменем Ростральные колонны, к большой радости всех фанатов.

По всему городу слышны возгласы «Зенит – чемпион». Машины гудят, а по дороге в Пулково вообще образовался большой затор. Туда отправились самые пылки фанаты, чтобы встретить свою команду-победителя. Сине-бело-голубые возвращаются из Грозного, где сыграли с ФК «Ахмат» вничью.

Артем Дзюба самым первым из команды сообщил в соцсети о победе. На матч с «Ахматом» он, к сожалению, не попал из-за травмы. «Мы чемпионы!», – радостно сообщил нападающий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
ахмат зенит питер ростральные колонны спб чемпион
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский поделился, что Рада скоро назовет дату инаугурации
Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту Пулково с флагами
Беглов поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
В Петербурге в честь победившего «Зенита» зажгли Ростральные колонны
В Германии львы напали на работника зоопарка
В Спартаке оправдывались за эротические танцы группы поддержки
В Петербурге Заяц сразится против Бруно Сильвы
В США с молотка продадут оригинальный костюм Дарта Вейдера