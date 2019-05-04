«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России

Матч закончился со счетом 1:1. Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Матч закончился со счетом 1:1. Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

После проигрыша «Локомотива» в матче с «Арсеналом», сине-бело-голубые увеличили отрыв до 9 очков в турнирной таблице.

Данный разрыв по очкам делает петербургский «Зенит» недосягаемым на данный момент турнира. У соперников уже не осталось возможности догнать их.

Сегодня, в Грозном прошел матч между «Зенитом» и «Ахматом», который закончился ничей со счетом 1:1.

После этого «Локомотив» проиграл «Арсеналу». Таким образом уже за три тура до финала «Зенит» создал отрыв, который невозможно обогнать другим командам.

Даже в случае равенства очков, преимущество было бы на стороне сине-бело-голубых в связи в результатами личных встреч.

Петербургская команда «Зенит» в 5-й раз станет чемпионами России. Данный титул он завоевывал уже в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал глубокую фразу перед матчем с «Ахматом».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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