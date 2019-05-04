Семак сказал глубокую фразу перед матчем с «Ахматом»

В своем аккаунте в Instagram главный тренер петербургской футбольной команды «Зенит» Сергей Семак написал: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги».

Известно, что «Зенит» уже четыре года не одерживал победу в Грозном. Сегодня, 4 мая, как раз в Грозном пройдет игра между петербургским «Зенитом» и футболистами «Ахмата». Матч начнется уже в 16:30 по московскому времени.

В связи с предстоящей игрой Сергей Семак поделился с подписчиками своими философскими размышлениями. Вероятно, он рассуждал о шансах «Зенита» выиграть 5-й титул чемпионов России.

Одержать победу в РПЛ «Зенит» сможет, если сегодня выиграет у «Ахмата», а московский «Локомотив» проиграет в матче с «Арсеналом».

Сейчас у команды 7 побед и 2 ничьи, счет их составляет 57 очков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом».