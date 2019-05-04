«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»

ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.

Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Футболисты ФК «Зенит» будут одеты в белую форму, вратарь — в желтую.

Игроки «Ахмата» выбрали форму бело-зеленого цвета, а вратарь будет одет в черном.

Игра состоится в Грозном 4 мая в 16:30.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» может досрочно получить титул чемпиона России. Сейчас подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице – у них в запасе 56 очков. Главными соперниками «Зенита» является «Локомотив», который смог заработать на семь очков меньше. Если москвичи проиграют «Арсеналу», а «Зенит» выиграет «Ахмат» – это обеспечит петербуржцам досрочную победу в РПЛ.