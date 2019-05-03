«Зенит» может досрочно получить титул чемпиона России

Все решится сегодня, четвертого мая.

В эту субботу состоится встреча петербургского футбольного клуба «Зенита» и «Ахмата». Игра пройдет в рамках 27-го тура РПЛ в Грозном. Судьей матча станет Алексей Матюнин. Если «сине-бело-голубые» победят, то получат чемпионский титул.

Сейчас подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице – у них в запасе 56 очков. Главными соперниками «Зенита» является «Локомотив», который смог заработать на семь очков меньше. Если москвичи проиграют «Арсеналу», а «Зенит» выиграет «Ахмат» – это скажет о досрочной победе петербуржцев в РПЛ.

Напоминаем, что «сине-бело-голубые» в конце апреля порадовали своих болельщиков победой над «Крыльями совета» – игра завершилась со счетом 4:2.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бранислав Иванович рассказал о намерении остаться в «Зените». Футболист хочет продлить контракт как минимум на один сезон. Он также отметил, что не хотел бы победы «Зенита» в РПЛ в воздухе.