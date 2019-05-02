Иванович рассказал о намерении остаться в «Зените»

Сербский защитник заявил о желании продлить контракт с петербургским футбольным клубом.

Об этом стало известно второго мая. «Сине-бело-голубой» рассказал о своих дальнейших планах и отметил, что они связаны с Санкт-Петербургом и командой, в которой он сейчас играет. Бранислав Иванович заверил, что хочет остаться в «Зените» еще как минимум на один сезон, так как ему все нравится. Он доволен городом, командой и очень рад, что у «сине-бело-голубых» замечательные болельщики.

«И конечно, я хочу остаться»,

— заявил футболист.

Также игрок прокомментировал возможность досрочно получить чемпионство в рамках РПЛ.

«Приятнее было бы всё-таки выиграть титул на поле»,

— считает Иванович.

Напоминаем, что Иванович играет за «Зенит» на протяжении двух лет. До этого он играл за «Челси».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак поужинал с фанатами «Зенита».