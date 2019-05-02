Сергей Семак поужинал с фанатами «Зенита»

Тренер сине-бело-голубых поделился впечатлениями о встрече с болельщиками на своей странице в Instagram.

«Зенит» недавно проводил клубный конкурс, в котором шестеро футбольных фанатов одержали победу. Именно они удостоились чести поужинать с главным тренером «Зенита». О подробностях встречи в Инстаграме рассказал сам Сергей Семак.

Болельщики поговорили с наставником клуба о предыдущих играх. Обсудили вместе тактику и задачи еще только предстоящих матчей. Семак также рассказал несколько историй из своей футбольной биографии, дал автографы и поблагодарил «за приятную встречу».

Трапеза с тренером сине-бело-голубых в неформальной обстановке состоялась 2 мая. Семак поблагодарил фанатов за приятный вечер и компанию.

«Встретились со всеми болельщиками, выигравшими ужин с главным тренером в одном из клубных проектов. Обсудили концовку сезона и, конечно, планы команды на будущее. Всем спасибо за приятную компанию!», — откомментировал свой пост Семак.

Сейчас футбольный клуб «Зенит» очень близок к получению чемпионского титула РПЛ. Напомним, уже в эти выходные состоится встреча сине-бело-голубых с «Ахматом» в Грозном.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербургский «Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.