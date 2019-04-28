Петербургский «Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Зенит» обеспечил себе попадание в первую тройку РПЛ после победы над «Крыльями Советов» по итогам чемпионата и участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

После победы над «Крыльями Советов» (4:2) в рамках 26-го тура РПЛ сине-бело-голубые обеспечили себе минимум третье место. Идущие следом ЦСКАи «Краснодар» не смогут вдвоем обойти сине-бело-голубых в турнирной таблице.

Напомним, что в последний раз «Зенит» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 и дошел до 1/8 финала. Затем «Зенит» не только не добирался до титула, но и не попадал в Лигу чемпионов.

Сейчас «Зенит» лидирует и имеет в активе 57 очков. Они гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов-2019/20. У идущего на втором месте «Локомотива» 49 очков.

Также «Зенит» гарантирует себе звание чемпиона, если наберет 4 очка в двух ближайших матчах с «Ахматом» и ЦСКА. Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоится 4 мая в Грозном.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что матч «Зенита» стал самым посещаемым в РПЛ.