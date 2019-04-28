Матч «Зенита» стал самым посещаемым в РПЛ

Счет был открыт на девятой минуте встречи. Фото: https://fc-zenit.ru

Счет был открыт на девятой минуте встречи. Фото: https://fc-zenit.ru

«Зенит» и «Крыльев Советов» встретились в Петербурге на 26-ом туре Российской Премьер-Лиги. Матч стал самым посещаемым.

Агентство «ТурСтат» сообщает, что при проанализировало количество зрителей, посетивших матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги 27 и 28 апреля в Санкт-Петербурге.

Футбольная игра на «Газпром Арене» собрала 40 тысяч 463 человека.

Примечательно, что рамках очередного тура РПЛ в эти же дни прошли матчи в Краснодаре и в Москве. Игра в столице собрала всего десять тысяч зрителей, а в Краснодаре – 33,5 тысячи.

Как писала Gazeta.SPb, “Зенит” открыл счет в матче РПЛ с “Крыльями Советов”. Счет был открыт на девятой минуте встречи. Сердар Азмун отправил мяч в пустые ворота после прострела Юрия Жиркова

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Зенит” обыграл самарские “Крылья Советов”.