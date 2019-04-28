“Зенит” обыграл самарские “Крылья Советов”

Счет был открыт на девятой минуте встречи. Фото: https://fc-zenit.ru
Счет был открыт на девятой минуте встречи. Фото: https://fc-zenit.ru

Петербургский футбольный клуб одержал победу в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Счет встречи — 4:2 в пользу петербургской команды “Зенит”. Встреча самарской команды и петербургской прошла сегодня на стадионе “Газпром Арена”. Представители футбольного клуба сообщают, что мачт посетили более 40 тысяч болельщиков.

“Зенит” открыл счет в матче 26-го тура российской премьер-лиги с “Крыльями Советов”. Счет был открыт на девятой минуте встречи. Сердар Азмун отправил мяч в пустые ворота после прострела Юрия Жиркова. Об этом сообщает “Спорт-Экспресс”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты решили не просто поддержать свою команду, а еще и с Пасхой поздравить. В одном из секторов можно наблюдать растяжку со словами “С праздником святой Пасхи, братцы!”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Газпром арена зенит крылья советов счет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В магазинном хлебе обнаружили вещество, способствующее диабету
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
“Зенит” обыграл самарские “Крылья Советов”
С Морской набережной украли две скамейки весом полтонны
Ученые выяснили, в каком возрасте наступает творческий подъем
В Ростовской области автомобиль вылетел в Дон, пять человек погибли
В Нижнем Новгороде накинулись на царь-пасху и кулич-гигант
Маршрутка не пережила столкновение с автобусом на КАДе (видео)