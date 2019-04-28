Фанаты “Зенита” принесли на матч с “Крыльями Советов” пасхальную растяжку

Перед матчем всех ждали развлечения в фан-секторе. Фото: Telegram

Перед матчем всех ждали развлечения в фан-секторе. Фото: Telegram

Матч на стадионе “Газпром Арена” начался в 16:30. “Зенит” ведет со счетом 3:2.

Сегодня «Зенит» открыл счет в матче 26-го тура российской премьер-лиги с «Крыльями Советов». Счет был открыт на девятой минуте встречи. Сердар Азмун отправил мяч в пустые ворота после прострела Юрия Жиркова. Об этом сообщает “Спорт-Экспресс”.

Фанаты решили не просто поддержать свою команду, а еще и с Пасхой поздравить. В одном из секторов можно наблюдать растяжку со словами “С праздником святой Пасхи, братцы!”.

Напомним, что игра между “Зенитом” и “Крыльями Советов” начался сегодня на стадионе “Газпром Арена” в 16:30.

Перед матчем всех ждали развлечения в фан-секторе, а сектор В стал особенно притягательным. Ведь там кормили любимой рыбкой петербуржцев — корюшкой. Ее подавали в различном виде — маринованная с картофельными оладьями, вяленая и даже в гамбургере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что биатлонистка Юрлова-Перхт пожелала “Зениту” удачи в сегодняшнем матче.