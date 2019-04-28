Биатлонистка Юрлова-Перхт пожелала “Зениту” удачи в сегодняшнем матче

Игра между “Зенитом” и “Крыльями Советов” состоится сегодня на стадионе “Газпром Арена” в 16:30. Фото: https://www.scoopnest.com

Игра между “Зенитом” и “Крыльями Советов” состоится сегодня на стадионе “Газпром Арена” в 16:30. Фото: https://www.scoopnest.com

Спортсменка также выразила симпатию нынешнему тренеру Сергею Семаку.

Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт порадовалась за лидирующие позиции “Зенита” в турнирной таблице РПЛ и пожелала удачи в сегодняшнем матче с “Крыльями Советов”. Об этом она рассказала телеканалу “Матч ТВ”.

Юрлова-Перхт также высказала симпатию нынешнему тренеру футбольного клуба и отметила, что наличие бывших игроков в тренерском штабе — это ключевой момент.

Футбол спортсменка смотрит не так часто, но как только это удается сделать, она уделяет просмотру матчей время.

Напомним, что игра между “Зенитом” и “Крыльями Советов” состоится сегодня на стадионе “Газпром Арена” в 16:30.

Перед матчем всех ждут развлечения в фан-секторе, а сектор В станет особенно притягательным. Ведь там будут кормить любимой рыбкой петербуржцев — корюшкой. Подавать ее будут в различном виде — маринованная с картофельными оладьями, вяленая и даже в гамбургере можно будет встретить сезонную рыбу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Молодежки “Зенита” и “Крыльев Советов” сыграли вничью.