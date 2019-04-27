Молодежки “Зенита” и “Крыльев Советов” сыграли вничью

"Зенит-м" стоит на седьмом месте в первенстве. Фото: pixabay.com

"Зенит-м" стоит на седьмом месте в первенстве. Фото: pixabay.com

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:2.

Матч ФК “Зенит-м” Санкт-Петербурга с молодежным составом “Крыльев Советов” завершился вничью. Игра прошла в субботу 27 апреля в Санкт-Петербурга.

Окончательный счет — 2:2. Первый мяч забил защитник «Зенита-м» Кирилл Алоян в добавленное время в первом тайме. На 50-ой минуте счет сравнял Голенков — он же забил второй мяч “Крыльев” после гола “зенитовца” Симдянкина.

Сейчас у молодежного состава “Зенита” 46 очков, он стоит на 7-ом месте первенства. “Крылья Советов” идут следом и сидят на 8-ой строчке.

Игра основных составов пройдет завтра 28 апреля на “Газпром-арене” в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак анонсировал изменения в составе на матч с командой из Самары.