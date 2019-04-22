Пьяные девушки залезли на коней Клодта на Аничковом мосту

Происшествие вызвало широкое возмущение пользователей соцсетей. Фото:
Происшествие вызвало широкое возмущение пользователей соцсетей. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На просьбы слезть они ответили потоками нецензурной лексики.

Вечером в воскресенье две пьяные девушки залезли на скульптуры на Аничковом мосту Санкт-Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях 21 апреля. На просьбы слезть они отвечали нецензурной лексикой.

Свидетели сообщают, что от девушек сильного пахло спиртным. Кони Клодта не пострадали, но на скульптурах остались грязные следы от обуви.

Сообщение тем не менее вызвало широкое возмущение жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях. Кто-то считает, что следовало вызвать полицию. Пользователь Евгений Л. заявил, что причиной подобного стало понижение культурного уровня населения из-за появления “гетто-районов”, таких как Мурино и Кудрово (которые уже являются самостоятельными городами). Елена Д. заявила, что девушки оскорбили память блокадного Ленинграда, освобождение которого в том числе отметят на Дне Победы 9 мая на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Санкт-Петербурга нашел в шашлыках иголки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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