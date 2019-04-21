Петербуржец наткнулся на три иглы в мясе для шашлыков

В Красносельском районе Петербурга мужчина обнаружил несколько игл в мясе, которое он приобрел специально для приготовления шашлыков. О своей находке он сообщили в социальных сетях.

По словам петербуржца, он приобрел мясо для шашлыка в магазине на улице Пограничника Гарькавого, 29.

В процессе приготовления мяса он нашёл в нём иглы. Фотографиями находки он поделился в социальных сетях в паблике «Признавашки ДТП и ЧП».

Как отметил один из пользователей соцсетей, игла более смахивает на гвоздь. Вероятно, имея ввиду её размер. Каким образом игла попала в свинину — пока неизвестно.

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