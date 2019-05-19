Патриарх Кирилл выступил против абортов

Он считает, что они способствуют ухудшению демографической ситуации.

Об этом стало известно сегодня, 19 мая. Патриарх Московского и всея Руси выступил с таким заявлением во время вручения премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», которую он получил от фонда «Женщины за жизнь», передает ТАСС. Население России должно расти, считает он, поэтому нельзя поощрять аборты. Патриарх Кирилл также отметил, что недостаточно давать молодым родителям материнский капитал – нужно предпринимать и другие шаги.

«Мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует»,

— заявил он. Патриарх выступил за запрет абортов, так как в год не рождается миллион детей.

В своей речи он напомнил, что такую процедуру можно считать убийством, а, значит, и грехом. Борьба за жизнь, считает Патриарх, сейчас важнее всего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в РПЦ прокомментировали информацию о болезни патриарха.