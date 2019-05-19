Специалисты посоветовали 10 самых надежных подержанных машин

Они могут прослужить своему владельцу довольно долго.

Список опубликовал британский портал What Car, который прежде провел исследование. Специалисты решили выяснить, на какие модели лучше обратить внимание при покупке подержанного автомобиля. Для этого они опросили около 20 тысяч человек, которые пользовались своей машиной не менее четырех и не более 10 лет. Они рассказывали, нравится ли им состояние транспортного средства и насколько они довольно. Также экспертов интересовало, возникают ли проблемы при починке машины и ее обслуживании.

Первое место заняла Toyota Yaris, серебро досталось Lexus CT, тройку лидеров замкнула Audi Q3.

В десятку самых надежных поддержанных автомобилей также попали Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП.