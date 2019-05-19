Специалисты посоветовали 10 самых надежных подержанных машин

Фото: https://ru.wikipedia.org
Фото: https://ru.wikipedia.org

Они могут прослужить своему владельцу довольно долго.

Список опубликовал британский портал What Car, который прежде провел исследование. Специалисты решили выяснить, на какие модели лучше обратить внимание при покупке подержанного автомобиля. Для этого они опросили около 20 тысяч человек, которые пользовались своей машиной не менее четырех и не более 10 лет. Они рассказывали, нравится ли им состояние транспортного средства и насколько они довольно. Также экспертов интересовало, возникают ли проблемы при починке машины и ее обслуживании.

Первое место заняла Toyota Yaris, серебро досталось Lexus CT, тройку лидеров замкнула Audi Q3.

В десятку самых надежных поддержанных автомобилей также попали Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
автомобиль рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, чего не нужно делать со своим смартфоном
Баскетбольный ЦСКА выиграл Евролигу
Якутские фанаты «Игры престолов» наградят писателя Джорджа Мартина
Специалисты посоветовали 10 самых надежных подержанных машин
Huawei может попрощаться с системой Android из-за Трампа
Петербургский школьник поедет от России на олимпиаду по информатике
Ерохин заявил, что «Зенит» хотел победить, но не смог
Кусок штукатурки чуть не упал петербуржцам на голову