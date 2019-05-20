Ученые рассказали о важнейшем факторе похудения

Они уверены, что диеты недостаточно.

Об этом рассказали диетологи, которые поделились результатами исследования в издании «bash.news». В эксперименте приняли участие люди, которые старались сбросить лишний вес. Их заставляли не только правильно питаться, но также заниматься спортом.

В результате выяснилось, что диета не оказывала большого влияния на сброс веса. Что на самом деле помогало привести себя в форму – так это активный образ жизни и занятия спортом. Дело в том, что тренировки помогают сжигать накопленные калории не только во время нее, но и после. Это значит, что новые жировые отложения не появляются.

При этом диетологи отметили, что о питании тоже забывать не стоит. Нужно найти баланс между этими двумя факторами, чтобы добиться успеха. Эксперты напомнили, что лучше всего проконсультироваться со специалистами, прежде чем предпринимать поспешные попытки что-то изменить в себе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге врачи откачивают 15-летнюю школьницу, которая отравилась таблетками, пытаясь похудеть.