В День Полярника в Петербурге проведут Арктический диктант

Эстафета пройдет 20 и 21 мая. Фото: pixabay.com
Эстафета пройдет 20 и 21 мая. Фото: pixabay.com

В нескольких ученых заведениях студенты покажут знания о регионе.

В День полярника в Санкт-Петербурге проведут Арктический диктант, передают в комитете по делам Арктики. Эстафета пройдет 20 и 21 мая.

Для диктанта подготовили несколько площадок: в первую очередь это университет флота имени Макарова, затем институт Севера РГПУ Герцена и наконец Морской колледж Сенявина.

Завтра 21 мая диктант пройдет в СПБГУ. Участникам покажут вездеход Sherp, который предназначен для температурных условий Арктики. Последним местом, где проведут эстафету, является гидрометеорологический университет.

Участники диктанта смогут вспомнить все, что знают об Арктике.

В Санкт-Петербурге 9-10 апреля прошел Арктический форум. Его посетил президент Владимир Путин и несколько зарубежных политиков. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов уверен, что освоение Арктики даст Петербургу новые рабочие места.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
арктика арктический диктант вузы диктант
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга нашли стройки с массой нарушений
На КАД Петербурга закроют полосу между “Нарвой” и “Россией”
В День Полярника в Петербурге проведут Арктический диктант
Зеленский принес присягу президента Украины
Кипяток залил машины на Бухарестской, а такси ушло под землю
Эрмитаж и Петергоф назвали самыми любимыми музеями
Зарплаты в России растут — но не у всех
В Петербурге «Мазда» столкнулась с «участковой Ладой»