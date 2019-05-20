В День Полярника в Петербурге проведут Арктический диктант

В нескольких ученых заведениях студенты покажут знания о регионе.

В День полярника в Санкт-Петербурге проведут Арктический диктант, передают в комитете по делам Арктики. Эстафета пройдет 20 и 21 мая.

Для диктанта подготовили несколько площадок: в первую очередь это университет флота имени Макарова, затем институт Севера РГПУ Герцена и наконец Морской колледж Сенявина.

Завтра 21 мая диктант пройдет в СПБГУ. Участникам покажут вездеход Sherp, который предназначен для температурных условий Арктики. Последним местом, где проведут эстафету, является гидрометеорологический университет.

Участники диктанта смогут вспомнить все, что знают об Арктике.

В Санкт-Петербурге 9-10 апреля прошел Арктический форум. Его посетил президент Владимир Путин и несколько зарубежных политиков. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов уверен, что освоение Арктики даст Петербургу новые рабочие места.