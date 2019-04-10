Беглов: Освоение Арктики даст Петербургу новые рабочие места

Беглов напомнил о роли Петербурга в Арктике - корабли и экипаж готовят именно здесь. Фото: gov.spb.ru

Беглов напомнил о роли Петербурга в Арктике - корабли и экипаж готовят именно здесь. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга и главы арктических регионов обсудили развитие Арктики.

Беглов и главы арктических регионов вместе позавтракали в среду 10 апреля в “Экспофоруме”, где идет второй день Арктического форума Санкт-Петербурга.

Как передают в Смольном, врио губернатора уверен, что освоение Арктике позитивно скажется на Петербурге. Беглов заявил, что корабли для покорения региона производят прежде всего в Северной столице — на Балтийском заводе и Адмиралтейских верфях.

Врио подчеркнул, что Петербург лидирует в подготовке кадров для ледокольного флота. Поскольку правительство РФ запланировало широкую программу по освоению Арктики, ВУЗы и предприятия Петербурга постараются записаться в нее прежде всего, уверен Беглов; это увеличит поступление в бюджет и создаст дополнительные рабочие места, сообщают в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов оценил стенды на Арктическом форуме.