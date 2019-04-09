Беглов оценил стенды Международного арктического форума “Арктика — территория диалога”

Действующему губернатору Петербурга продемонстрировали экипировку, технику и модели судов ледового класса для освоения Арктики.
Во вторник, 9 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Международный арктический форума “Арктика — территория диалога”, который стартовал в Петербурге.
Действующий губернатор оценил стенды Петербурга и ознакомился с экспозицией. Беглову продемонстрировали образцы техники, модели судов ледового класса для освоения Арктики, сообщают “Невские новости”.
Суда ледового класса будут заложены на петербургских предприятиях. Также Беглову показали экипировку для работы в условиях Арктики и иные экспозиционные объекты.
Экспозицию осмотрел и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко рассказал, как Ленобласть развивает Арктику.