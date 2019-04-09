Беглов оценил стенды Международного арктического форума “Арктика — территория диалога”

Беглову показали экипировку для работы в условиях Арктики и иные экспозиционные объекты. Фото: https://pixabay.com
Беглову показали экипировку для работы в условиях Арктики и иные экспозиционные объекты. Фото: https://pixabay.com

Действующему губернатору Петербурга продемонстрировали экипировку, технику и модели судов ледового класса для освоения Арктики.

Во вторник, 9 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Международный арктический форума “Арктика — территория диалога”, который стартовал в Петербурге.

Действующий губернатор оценил стенды Петербурга и ознакомился с экспозицией. Беглову продемонстрировали образцы техники, модели судов ледового класса для освоения Арктики, сообщают “Невские новости”.

Суда ледового класса будут заложены на петербургских предприятиях. Также Беглову показали экипировку для работы в условиях Арктики и иные экспозиционные объекты.

Экспозицию осмотрел и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко рассказал, как Ленобласть развивает Арктику.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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