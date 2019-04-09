Дрозденко рассказал, как Ленобласть развивает Арктику

Дрозденко уверен, что линия с Камчаткой обеспечит 2 тысячи рабочих мест. Фото: lenobl.ru
Дрозденко уверен, что линия с Камчаткой обеспечит 2 тысячи рабочих мест. Фото: lenobl.ru

Между Камчаткой и Ленобластью создадут контейнерную линию.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о важности Северного морского пути в освоении Арктики на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге 9 апреля, сообщили Gazeta.SPb в правительстве региона.

Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть является самым крупным узлом перевозки ресурсов, которые добывают в Арктике.

Дрозденко заявил, что на форуме в Петербурге подпишут документ о контейнерной линии между Ленобластью и Камчаткой. Линия по Севморпути создаст конкуренцию перевозкам через Суэцкий канал и обеспечит около 2 тысяч рабочих мест.

От Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути — около 14 тысяч км. Через Суэцкий канал расстояние составляет 23 тысячи км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поговорил об Арктике с главой Архангельской области.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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