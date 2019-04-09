Беглов: Петербург поможет Архангельску осваивать Арктику

Врио губернатора встретился с Игорем Орловым: составлен план сотрудничества до 2021 года.
Александр Беглов встретился с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, сообщили в Смольном 8 апреля. Вместе они определили “дорожную карту” партнерства региона и Петербурга до 2021 года.
Петербург поможет жителям Архангельской области осваивать Арктическую зону: объединят свои усилия специалисты в области кораблестроения и ученые обоих регионов, передают в Смольном.
Беглов подчеркнул, что именно Архангельск кормит Санкт-Петербург рыбой — и он будет рад, если торговля между Петербургом и областью расширится. Также врио губернатора Петербурга надеется на развитие внутреннего туризма, сообщили в Смольном.
От Петербурга до Архангельской области — около 1000 км. Область является крупнейшим субъектом РФ, Орлов управляет ее администрацией с 2012 года.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин встретится на Арктическом форуме с лидерами скандинавских стран.