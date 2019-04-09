Путин поговорит с лидерами стран Скандинавии

На Арктический форум прибыли президенты и премьеры Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции.

Владимир Путин встретится с лидерами стран Скандинавии на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в Кремле 8 апреля. Форум займет два дня: 9 и 10 апреля.

Путин выступит на форуме с речью, слово дадут и главам Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Страны обсудят сотрудничество в арктическом регионе и особенно прибрежные ее территории и океан. Вероятно, президент обсудит с коллегами и ситуацию на мировой арене.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин поднимет вопрос повышения качества жизни живущих в Арктике. На форум в Петербурге приедут представители около 300 российских компаний и 46 зарубежных.

По данным в сети, в Арктике проживают около 4 млн человек — и в 2013 году 2,3 млн из этой цифры составляли русские. Всего на территории живут около 127 национальностей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что президент Финляндии приехал в Петербург на поезде.