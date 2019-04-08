Глава Финляндии прибыл на встречу с Путиным на “Аллегро”

"Аллегро" проходит маршрут за 3 часа 27 минут. Фото: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Президент планирует поучаствовать в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Саули Ниинистё, президент Финляндии, приехал в Санкт-Петербург на поезде “Аллегро”, передают в его администрации 8 апреля. Лидер страны поучаствует в форуме “Арктика — территория диалога”, который проведут в Петербурге с 9 апреля по 10-ое.

На форуме ждут президента РФ Владимира Путина: участники обсудят перспективы океана и прибрежных территорий Арктики.

Поезда “Аллегро” курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, длина маршрута составляет 407 км — и это расстояние поезд проходит за 3 часа 27 минут. Сейчас ходит 4 состава по семь вагонов на 350 мест.

Администрация президента опубликовала и фотографии, на которых он работает в поезде — каждый вагон оборудован розетками.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин направил участникам форума приветствие.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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