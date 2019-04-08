Владимир Путин приветствовал участников V Международного Арктического форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного Арктического форума, который откроет свои двери в Петербурге, во вторник, 9 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем обращении президент отметил, что развитие Арктики должно проходить гармонично, а освоение уникальной экологической системы региона – это одна из важнейших задач современного мира.

По словам Путина, превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства можно только сообща. Также глава государства пожелал участникам форума плодотворной работы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в петербургский Арктический форум собирается посетить президент Финляндии Саули Ниинистё и министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. В списке почётных участников форума также значатся министр иностранных дел Норвегии Инэ Сёрейде и премьер-министр Эрна Сульберг.