Глава МИД Дании посетит Международный арктический форум в Петербурге

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен намерен принять участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Это будет уже второй визит министра на арктический форум. Первое посещение мероприятия Самуэльсеном состоялось в 2017 году в Архангельске.

Отмечается, что глава МИД Дании в ходе форума хотел бы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Арктический форум в Петербурге посетит также президент Финляндии Саули Ниинистё . Отмечается, что Ниинистё хотел провести арктический саммит на территории Лапландии, но в результате посетит его в Петербурге.