В выводных “Лиза Алерт” напомнит о пропавших детях и установит в Петербурге арт-объект

Книга в человеческий рост расскажет о двух реальных историях. Фото: https://vk.com/lizaalert_real

Книга в человеческий рост расскажет о двух реальных историях. Фото: https://vk.com/lizaalert_real

В субботу, 25 мая, весь мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой.

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”, созданный в 2010 году, также присоединится к акции. Об этом сообщают участники движения.

Отряд был создан после истории, которая произошла в городе Орехово-Зуев. Там пропала 4-х летняя девочка Лиза Фомкина, ее нашли мертвой спустя 10 дней.

“Мы не успели, но мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы это не повторялось”, — тогда решили добровольцы и создали отряд.

Сегодня филиалы “отряда “Лиза Алерт” действуют в 47 регионах России.

В 2017 году, сообщают волонтеры, было принято 1930 заявок на поиски детей, а в прошлом — 3266. За 2019 уже принято 1211 заявок.

Рост связан, уверены участники отряда, с тем, что про деятельность поисковиков узнают все больше людей.

Также активисты планируют 25 мая в Парке Победы установить арт-объект. Книга в человеческий рост расскажет о двух реальных историях.

“Мы надеемся, что прочитав их, жители нашего города еще раз вспомнят о правилах безопасности, будут беречь себя и своих детей. Объект пробудет в парке до 31 мая”, — пишут в “Лиза Алерт”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Лиза Алерт” рассказали о количество погибших детей в деревенских туалетах.