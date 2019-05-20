В выводных “Лиза Алерт” напомнит о пропавших детях и установит в Петербурге арт-объект

В субботу, 25 мая, весь мир вспоминает детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой.
Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”, созданный в 2010 году, также присоединится к акции. Об этом сообщают участники движения.
Отряд был создан после истории, которая произошла в городе Орехово-Зуев. Там пропала 4-х летняя девочка Лиза Фомкина, ее нашли мертвой спустя 10 дней.
“Мы не успели, но мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы это не повторялось”, — тогда решили добровольцы и создали отряд.
Сегодня филиалы “отряда “Лиза Алерт” действуют в 47 регионах России.
В 2017 году, сообщают волонтеры, было принято 1930 заявок на поиски детей, а в прошлом — 3266. За 2019 уже принято 1211 заявок.
Рост связан, уверены участники отряда, с тем, что про деятельность поисковиков узнают все больше людей.
Также активисты планируют 25 мая в Парке Победы установить арт-объект. Книга в человеческий рост расскажет о двух реальных историях.
“Мы надеемся, что прочитав их, жители нашего города еще раз вспомнят о правилах безопасности, будут беречь себя и своих детей. Объект пробудет в парке до 31 мая”, — пишут в “Лиза Алерт”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Лиза Алерт” рассказали о количество погибших детей в деревенских туалетах.