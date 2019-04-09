В “Лиза Алерт” рассказали о количество погибших детей в деревенских туалетах 

Поисково-спасательный отряд также озвучил, что гибнут в туалетах не только дети, бывает там погибают целые семьи.
Согласно официальным исследованиям “Росстат”, у 22,6% граждан России нет центральной канализации и большинство пользуется выгребными ямами. Именно такие ямы и становятся причиной смерти детей.
Поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” сообщает на своей странице “ВКонтакте”, что неоднократно принимали участие в поисках детей, которых после находили утонувшими в деревенских туалетах.
“Дети. Утонули. В деревенских туалетах. В 21 веке. Вдвойне чудовищно, что это происходило на территории школ”, — пишут сотрудники отряда.
Также сотрудники приводят истории детей, которые погибли в таких ямах. Самый маленький ребенок, который погиб в 2018 году — мальчик 2-х лет.
Погибают также и взрослые, и иногда даже целыми семьями, сообщают поисковики.
“Тонут, задыхаются, застревают, гибнут, пытаясь вытащить упавший телефон, заменяя настил, спасая ребёнка”, — озвучивают причины в “Лиза Алерт”.
Сотрудники напоминают, чтобы избежать таких летальных случаев, стоит обезопасит свой туалет и соблюдать следующие правила.
“Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребёнок; яма должна быть неглубокой и её необходимо регулярно опорожнять; вход в туалет должен запираться снаружи так, чтобы ребёнок не мог его открыть самостоятельно; отверстие необходимо плотно закрывать такой крышкой, которую ребёнок не может самостоятельно открыть; деревянный помост с отверстием и крышка не должны проламываться от веса ребёнка; если у вас септик, отверстие должно надёжно запираться, закапывайте заброшенные выгребные ямы”, — напоминают сотрудник.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Яндекс.Такси” будет помогать «Лиза Алёрт» в поисках пропавших людей в Петербурге.