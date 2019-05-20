Собачий приют пришлось перенести с Торфяной дороги ради прокладки улицы

Девелопер за свой счет нашел новое здание приюту. Фото: https://pixabay.com
Девелопер за свой счет нашел новое здание приюту. Фото: https://pixabay.com

Новое здание приюта для животных теперь находится на Глухоозерском шоссе, 14.

Новую улицу планирую проложить вдоль Серафимовского кладбища и для этого новое место пришлось искать приюту благотворительного фонда “Помощь бездомным собакам”. Об этом пишет интернет-газета “Канонер”.

Новую улицу планируют проложить от Торфяной дороги до перекрестка Богатырского проспекта и Туполеской улицы.

Территория приюта явно мешает строительству, и девелопер за свой счет нашел новое здание приюту. В отделку помещения и оборудование было вложено порядка 12 млн рублей.

Также сообщается, что новая территория полностью отвечает всем требованиям к содержанию животных, созданы комфортные условия для их проживания и прогулок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на модернизацию и расширение дорог Петербурга из госбюджета выделят более 45 млрд рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Setl Group приют для животных строительство
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