Собачий приют пришлось перенести с Торфяной дороги ради прокладки улицы

Новое здание приюта для животных теперь находится на Глухоозерском шоссе, 14.

Новую улицу планирую проложить вдоль Серафимовского кладбища и для этого новое место пришлось искать приюту благотворительного фонда “Помощь бездомным собакам”. Об этом пишет интернет-газета “Канонер”.

Новую улицу планируют проложить от Торфяной дороги до перекрестка Богатырского проспекта и Туполеской улицы.

Территория приюта явно мешает строительству, и девелопер за свой счет нашел новое здание приюту. В отделку помещения и оборудование было вложено порядка 12 млн рублей.

Также сообщается, что новая территория полностью отвечает всем требованиям к содержанию животных, созданы комфортные условия для их проживания и прогулок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на модернизацию и расширение дорог Петербурга из госбюджета выделят более 45 млрд рублей.