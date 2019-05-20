На модернизацию и расширение дорог Петербурга из госбюджета выделят более 45 млрд рублей

Докладывать о проектах и их разработке Беглов потребовал еженедельно. Фото: https://www.gov.spb.ru

Докладывать о проектах и их разработке Беглов потребовал еженедельно. Фото: https://www.gov.spb.ru

В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года войдут 25 объектов.

В Смольном сегодня обсудили план развития, модернизации и расширения петербургских дорог. Об этом сообщает правительство Петербурга.

Так, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что планы текущего ремонта дорог должны учитывать пожелания и требования горожан.

В ходе рабочего совещания в Смольном, Беглов дал поручение в ближайшее время представить развернутый доклад о ходе ремонтных работ на городских улицах. В докладе должны быть отражены сроки и технологии реализации проектов.

Также действующий губернатор напомнил, что Петербург получил федеральную поддержку значимых инфраструктурных проектов. Это позволит улучшить транспортную и инвестиционную привлекательность города.

На проекты, которые планирую реализовать к 2024 году, пойдут федеральные деньги. Однако, по словам Беглова, для этого необходимо качественно подготовить и вовремя представить сами проекты, в которых должны быть указаны все мелочи.

Докладывать о проектах и их разработке Беглов потребовал еженедельно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали капитальный ремонт систем теплоснабжения.