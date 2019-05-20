В Петербурге начали капитальный ремонт систем теплоснабжения

Завершить работы планируют к сентябрю. Фото: https://pixabay.com
Завершить работы планируют к сентябрю. Фото: https://pixabay.com

Особое внимание планируют уделить Адмиралтейскому, Василеостровскому и Центральному районам Петербурга.

По информации Фонда капитального ремонта, на 97 % объектов систем центрального отопления начался капремонт. Этим ремонтом будут заниматься подрядные организации.

В ходе проверок и ремонта планируют уделить внимание 252 объектам, на 245 из которых в ближайшее время уже начнутся работы.

На капитальный ремонт в этом году выделено более одного миллиарда рублей. Также сотрудники фонда планируют провести работы в подвалах и на чердаках домов, проверить стояки и радиаторы в квартирах.

Завершить работы планируют к сентябрю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном рассказали, как будут сообщать о капремонте.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В Петербурге начали капитальный ремонт систем теплоснабжения