В Смольном рассказали, как будут сообщать о капремонте

В 2018 году взносы на капремонт в Петербурге составили 4 млрд.

В правительстве Петербурга договорились, как будут предупреждать жителей домов о капитальном ремонте. Информацию о предстоящих работах распространят администрации районов и самого Петербурга по Интернету, сообщили в Смольном 17 мая.

Беглов подписал постановление, согласно которому сообщать планируют о следующих пунктах:

— способ формирования фонда капремонта; — порядок выбора способа; — что входит в программу ремонта; — критерии оценки состояния дома, по которому будут определять его место в очереди.

Долги по капремонту среди жителей Санкт-Петербурга, по данным фонда, составили свыше 1 млрд рублей. В 2018 году взносы на капремонт превысили 4 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько жителей Петербурга не хотят платить взносы за ремонт.