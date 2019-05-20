Фигуранты по делу Кокорина и Мамаева не согласились с приговором и подали апелляцию

Также приговор обжаловала и прокуратура.
В понедельник, 20 мая, в Пресненский суд Москвы поступили жалобы на приговор от всех фигурантов дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Алексея Черникова.
Напомним, что суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, также 1,5 получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Сегодня прокуратура также обжаловала приговор.
Напомним, что фигурантов дела обвиняют в нескольких конфликтах, которые произошли в октябре прошлого года в центре Москвы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кокорин сидит с украинцем, а Мамаев дружит с афроамериканцем.