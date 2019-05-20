Кокорин сидит с украинцем, а Мамаев дружит с афроамериканцем

Оба футболиста пока не могут заниматься спортом в заключении.

Стало известно, с кем проводят свои дни в заключении футболисты Александр Кокорин из ФК “Зенит” Санкт-Петербурга и Павел Мамаев из “Краснодара”. В наблюдательной комиссии Москвы 20 мая рассказали, что у Кокорина один сосед, а у Мамаева — много.

Кокорин живет вместе с украинцем. Пока неясно, как складываются их отношения. У Мамаева в камере живет афроамериканец и футболист с ним часто общается. Переходить в камеру поменьше Мамаев не хочет.

Пока что оба футболиста не имеют возможности заниматься спортом, но в СИЗО планируют скоро решить эту проблему.

Мамаев по решению суда получил 1 год и 5 месяцев заключения. Кокорин просидит на месяц дольше. Часть своих сроков они уже отсидели в СИЗО-2 “Бутырка”, при этом дни в нем засчитают по коэффициенту 1,5 дня за один.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что со свидетелем по делу футболистов произошел несчастный случай.