Посольство России подтвердило ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

Екатерина Бобкова. Фото: РИА Новости
Екатерина Бобкова. Фото: РИА Новости

Посольство России в Чехии подтвердило информацию о том, что свидетель, проходивший свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпал из окна в городе Градец-Кралове.

Об этом сообщает РИА Новости.

В результате происшествия, российская гражданка Екатерина Бобкова получила множественные травмы. Она пребывает в состоянии искусственной комы, рассказал врач отделения нейрохирургии одной из больниц города Градец-Кралове.

Подруга пострадавшей Ларита Торуа написала в своем Instagram, что у Бобковой зафиксированы перелом костей таза, рёбер, контузия лёгких и внутричерепное кровотечение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что суд признал Кокорина и Мамаева виновными в совершении умышленного нанесения лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и приговорил футболистов к реальным срокам лишения свободы.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
дело кокорина и мамаева свидетель чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Троллейбусы 2, 23, 25, 50 снова ходят по Комендантской площади
Из-за угрозы взрывов в Петербурге эвакуировали 23 тысячи человек
Вчера в Петербурге было угнано автомобилей на 4 млн рублей
Похитители велосипеда у ребенка на Бабушкина были задержаны
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
В Кировском районе госпитализирван ребенок с садинами на шее
ОЖД присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД»
Известна дата прощания с профессором Глебом Федосеевым