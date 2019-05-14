Посольство России подтвердило ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева

Посольство России в Чехии подтвердило информацию о том, что свидетель, проходивший свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпал из окна в городе Градец-Кралове.

Об этом сообщает РИА Новости.

В результате происшествия, российская гражданка Екатерина Бобкова получила множественные травмы. Она пребывает в состоянии искусственной комы, рассказал врач отделения нейрохирургии одной из больниц города Градец-Кралове.

Подруга пострадавшей Ларита Торуа написала в своем Instagram, что у Бобковой зафиксированы перелом костей таза, рёбер, контузия лёгких и внутричерепное кровотечение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что суд признал Кокорина и Мамаева виновными в совершении умышленного нанесения лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и приговорил футболистов к реальным срокам лишения свободы.