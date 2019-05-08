Суд признал Кокорина и Мамаева виновными и вынес приговор

Инцидент произошел в октябре прошлого года в столице России. Фото: ttps://yandex.uz

Инцидент произошел в октябре прошлого года в столице России. Фото: ttps://yandex.uz

Суд признал, что подсудимые совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными сегодня, 8 мая. Об этом сообщает корреспондент “РИА. Новости” из зала суда.

Согласно вынесенному приговору, Кокорину прокурор потребовала полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев.

В свою очередь брату Кокорина и Александру Протасовицкому обвинение просит дать полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Напомним, что инцидент произошел в октябре прошлого года в столице России. Компания стала участниками двух инцидентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в команде.