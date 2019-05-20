Александр Беглов в соцсети рассказал, как провел свой день рождения

Врио губернатора Петербурга Александру Беглову 19 мая исполнилось 63 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обратил внимание на поздравления в комментариях, которые оставляли петербуржцы на его официальной странице “ВКонтакте” и решил рассказать, как провел праздничный день.
Действующий губернатор сказал, что день рождения провел с семьей и близкими друзьями.
“Дорогие друзья! У меня действительно вчера был День рождения. Я проводил его с семьей и близкими друзьями, никак об этом специально не рассказывал”, — написал Беглов.
Он также поблагодарил всех за добрые слова и поздравления.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов празднует день рождения.