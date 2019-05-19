Александр Беглов празднует день рождения

Беглов управляет Петербургом с 3 октября. Фото: https://vk.com/a_beglov
Беглов управляет Петербургом с 3 октября. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора Санкт-Петербурга исполнилось 63 года.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отмечает день рождения — градоначальнику исполнилось 63 года.

Беглов вступил в должность врио 3 октября. Он сменил на посту Георгия Полтавченко, который занимал пост с 2011 года. Новые выборы на пост губернатора состоятся 8 сентября.

Александр Беглов родился в Баку, но учился в Ленинграде — здесь он окончил СПБГАСУ, а тогда Ленинградский инженерно-строительный институт. В 2002-2003 являлся вице-губернатором города. По данным ВЦИОМ, в апреле 2019 года Беглова поддерживали на посту врио 43% электората.

Как Беглов отметит свой день рождения, в Смольном не сообщают — но в конце концов, это его личное дело. Gazeta.SPb присоединяется к поздравлениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов открыл фонтаны в Петергофе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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