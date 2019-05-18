Беглов принял участие в открытии фонтанов в Петергофе

Сегодня, 18 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии.

Церемония проводилась в честь открытия весеннего праздника фонтанов в Петергофе и приурочена была в этом году к 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.

Глава города поприветствовал жителей Петергофа и всех, кто прибыл на праздник. Беглов пожелал всем присутствующим хорошего настроения. Он принес благодарность сотрудникам музея за их труд, благодаря которому фонтаны сохраняют свой внешний вид и работоспособность.

Александр Беглов отметил, что фонтаны являются украшением не только Петергофа, но и гордостью для всего Петербурга.

В завершении церемонии запустили фонтаны и эффектный фейерверк над петергофским дворцом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов награжден медалью «За чистоту помыслов».