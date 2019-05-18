Беглов награжден медалью «За чистоту помыслов»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в праздновании трехлетия академии СК России.

Сегодня, 18 мая, в Петербурге состоялось торжественное мероприятие по случаю дня рождения городской академии Следственного комитета Российской Федерации, расположенной в доме 96 по набережной реки Мойки.

На торжестве также присутствовал председатель СК РФ генерал юстиции Александр Бастрыкин и члены городского правительства.

Беглов поздравил учащихся и пожелал им успехов в учебе и службе. Также он призвал не сохранять равнодушие по отношению к защите людей и отечества.

Во время торжества Бастрыкин наградил главу города медалью «За чистоту помыслов и благородство дел». Затем он вместе с Бегловым преподнесли к памятнику Александра II цветы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге стартовал «Российский социальный форум».