“Зенит” сообщил о новых билетах на концерт Rammstein

Выступление немецкой метал-группы пройдет 2 августа на “Газпром-арене”.

На концерт немецкой метал-группы Rammstein появились дополнительные билеты на “Газпром-арене”, сообщил “Зенит” 21 мая. Дополнительную квоту выделили из-за большого спроса и обращений поклонников.

Группа выступит в Санкт-Петербурге 2 августа в 19:30. Число билетов ограничено: если основную партию раскупили за полгода до самого концерта, то и эта, вероятно, разойдется в считанные часы.

Rammstein выпустили новый альбом по названию группы 17 мая, седьмой в своей дискографии. Сейчас, по данным в сети, самые дешевые билеты на концерт немцев стоят от 7 тысяч рублей. Цена билетов в зону Du Hast перед сценой составляет 13 тысяч рублей. «Зенит» цены на билеты не уточнил.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, о мнении психолога по поводу влияния музыки немецких металлистов на детей.