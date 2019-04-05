Психолог: песнями Rammstein российских детей не испортишь

В сети появилась петиция против летних концертов Rammstein в Петербурге и Москве — якобы музыка травмирует детскую психику. Однако вместо кучи подписей обращение набрало кучу негатива и поддержкой детского психолога тоже не заручилось.

Накануне на сервисе change.org появилась петиция с просьбой отменить концерты Rammstein в Петербурге и Москве. В Северной столице выступление намечено на 2 августа — все билеты давно раскуплены. Есть мнение, что идея с петицией о запрете Rammstein — это просто один из элементов маркетинга концертов группы в России.

Автор петиции пишет, что музыкальная группа пагубно влияет на неокрепшие умы и психику детей. И даже представляет угрозу национальной безопасности РФ. «Вы можете спасти наших ДЕТЕЙ, они наше будущее!», – ратует автор петиции и отмечает, что на билеты нет «возрастного ценза».

«Музыканты поют и демонстрируют на сцене и в клипах о сексуальном насилии, суициде, каннибализме, гомосексуализме, бдсм, педофилии, проституции, пропаганде вооруженного грабежа, оскорблении русской и еврейской нации, возрождении идей фашизма, в части композиций используя не нормативную лексику»,– говорится в петиции.

Обращение уже собрало массу негативных отзывов. Люди выражаются не очень корректно, но общий посыл таков: каждому своё. Если кому-то не нравится определенная музыка, её не стоит слушать. Также пользователи отмечают, что дети сейчас продвинутые и музыка Rammstein, как и мат в ней, – это совершенно не ново для них. Надо понимать, пишут некоторые, о чем на самом деле творчество этой группы.

Кроме комментариев петиция за отмену концерта Rammstein спровоцировала людей на создание ещё двух петиций – и это только сегодня. Они против запрета концерта. Авторы ссылаются на конституционные права – в частности, свободу информации. И, надо сказать, за несколько часов эти обращения набрали порядка 25 голосов. Петиция с просьбой запретить концерт Rammstein набрала за сутки 88 голосов. Некоторые комментаторы уверены – шансов на отмену выступления нет. Люди не позволят это сделать, да и администрациям города невыгодно терять столько денег, пишут пользователи.

Поскольку автор петиции беспокоится о том, что группа пагубно влияет на «неокрепшие умы», стоит разобраться, так ли это на самом деле. По мнению психолога, практикующего работу с детьми подростками, Юлии Холодовой, влияет на ребенка не разовое прослушивание музыки или разовый поход на концерт, а субкультура. Вероятно, отмена концерта ничего не решит.

Психолог замечает, что классическая музыка лучше влияет на развитие ребенка, чем громкая и агрессивная. В то же время в подростковой среде походом в филармонию зачастую не похвастаешь, а на рок-концерт – да. В 21 веке, говорит Юлия Холодова, сложно и даже невозможно оградить ребенка от просушивания какой-либо музыки. Из опыта своей работы, отмечает психолог, она заметила, что подростки рано знакомятся с «запретной» музыкой, а родители часто даже не знают об этом. «Поэтому имеет смысл не запрещать слушать музыку или посещать концерты, а развивать в ребенке критическое мышление», – говорит эксперт. Музыка не нанесет вреда, если ребенок умеет говорить «нет» и имеет свою точку зрения.

Первый концерт Rammstein был в России в 2002 году, с тех пор рок-группа посещала страну не один десяток раз. В 2016 году солист Тилль Линдеман заявил, что не готов вернуться с концертом в Россию – тогда случился конфликт из-за фейкового фото. Интересно, что российская певица Лабода, по даным СМИ, ждет ребенка от Тилля Линдемана. О планах пары по воспитанию возможного совместного ребенка ничего неизвестно.