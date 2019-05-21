В новом клипе группы «Кирпичи» снялись Боярский и Друзь

Группе в этом году исполнилось 20 лет. Фото: кадр из клипа
Группе в этом году исполнилось 20 лет. Фото: кадр из клипа

Музыкальный коллектив «Кирпичи» выпустили первый за четыре года клип, в котором снялись множество известных людей.

Среди гостей видеоработы можно заметить знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, актера и музыканта Михаила Боярского, певицу Татьяну Буланову.

Юмористический клип на песню «Питер, покажи язык» был опубликован накануне, 20 мая, на официальном YouTube-канале солиста музыкальной группы Василия Васина.

Музыканты посвятили трек Санкт-Петербургу и назвали его «гимном летнему городу». По сюжету участники клипа показывают язык всем проблемам от городского до личного масштаба.

Кроме того, в ролике забавным образом совмещаются изображения. Например, шляпа Михаила Боярского и купол стадиона «Зенит-Арена».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что роботы на трассе М2 «Крым» расстреляли автомобиль.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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В новом клипе группы «Кирпичи» снялись Боярский и Друзь
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