Роботы на трассе М2 «Крым» расстреляли автомобиль

В сети появилось видео, представляющее собой короткометражный фильм в фантастическом стиле о временах постапокалипсиса в России.

Над фильмом работала испанская студия Big lazy robot. По сюжету, действия происходят в России в 2079 году. На кадрах запечатлено, как автомобиль марки «Вольво» с номерами Ленинградской области уходит от погони. Происходит это на федеральной трассе М2 «Крым», передает АБН.

Автомобиль с номерами 47-го региона преследуют боевые роботы и автомобили, на которых написано Spetsnaz.

Вероятно, новая работа является продолжением видео «Keloid», которое несколько лет назад опубликовала эта же студия. Предыдущая работа представляла собой трейлер к фантастическому фильму, действия которого происходят на улицах Москвы. В той работе люди воевали с роботами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появился новый стрит-арт на Парнасе: «Урна любви».