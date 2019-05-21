Новый стрит-арт на Парнасе: «Урна любви»

В Санкт-Петербурге в историческом районе Парнас появилась новая работа уже известного горожанам автора, который творит под никнеймом Loketski.

Работы данного художника представляют собой разрисованные под различные тематики уличные конструкции. В этот раз художник окрасил в розовый цвет уличную бетонную урну.

С одной стороны на урне написано: «Любовь не выбросишь», а с другой: «Вот так просто». К урне привязан воздушный шар в форме красного сердца.

Сам художник относительно своей новой работы говорит, что настоящую любовь нельзя вот так просто выбросить. Он отметил, что очень сложно человеку отказаться от любви во имя душевного равновесия, несмотря на тяжесть отношений.

Уличный художник Loketski опубликовал фотографии новой работы в своем аккаунте в Instagram.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что от того же автора в Санкт-Петербурге появился стрит-арт в честь бордюра и поребрика.