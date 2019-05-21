Названы главные продукты, вызывающие рак

Красное мясо в больших количествах опасно. Фото: pixabay
Красное мясо в больших количествах опасно. Фото: pixabay

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн расскзаал о причинах рака.

Каприн отметил, что главными доказанными продуктами, которые вызывают рак, являются жирная пища, алкоголь. А также курение, малоподвижный образ жизни.

Он отметил, что курение повышает риск развития рака от 30 до 50 раз. Также доказано, что жирная пища, пищевые добавки в фастфуде, красное мясо в больших количествах, алкоголь повышают риск развития онкологических заболеваний.

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Министерства здравоохранения Андрей Поляков отметил важность диагностики заболеваний на ранних стадиях. Важно отслеживать состояние своего организма и его реакцию на различные изменения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что онколог рассказала, как обнаружить рак кожи на ранней стадии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
здоровье онкология рак
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